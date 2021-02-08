شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى: على لطفى اتظلم فى الأهلى..وعواد فقد الثقة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إكرامى الشحات نجم حراس مرمى الأهلى السابق أن على لطفى حارس الفريق الأحمر تعرض للظلم في الفترة الأخيرة مع الفريق ، في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات، وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن على لطفى تألق في مباراة المقاولون ولا يستحق النقد الذى يتعرض له، وكان على الجهاز الفني أن يشرك الحارس في المباراة التالية لمنحه الثقة، إلا أن اللاعب " ظٌلم " في الاهلى ، لعد مشاركته في المباريات خلال الفترة الماضية .

وعن أداء مدرب حراس الاهلى قال إكرامى إنه يسير بصورة جيدة ، وهو ما يظهر على مستوى الشناوى ، و شريف إكرامى قبل الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتطرق وحش افريقيا إلى محمود جنش حارس الزمالك ، و قال إن الحارس الأبيض لم يكن حظه جيدا في مباراة الكأس التي ظهر فيها وهذا يرجع الى عدم المشاركة باستمرار مع الفريق بسبب إصابته ، وبالنسبة لمحمد عواد حارس الزمالك فوصل إلى مرحلة فقدان الثقة، ويحب عليه الرحيل لفريق اخر ليضمن المشاركة وعودة الثقة إليه ، أماعامر عامر والهانى سليمان فهما من أفضل حراس المرمى في الوقت الحالي.