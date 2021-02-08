شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: زيادة عقد البدرى بفترة كورونا استفزاز للشارع.. ومشكلة صلاح حقوق تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فضل، لاعب الأهلى السابق، أنه فور صدور قرار برحيل اللجنة الخماسية وتعيين لجنة ثلاثية تم إبلاغه أنه سيتم إلغاء كل القرارات التى اتخذتها اللجنة الخماسية، والتقليل من كل ما تم فعله من إنجازات.

وقال فضل فى تصريحات لبرنامج be on time الذى يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة اون تايم سبورت، "قيل لى أول ما تمشوا هنلغى كل القرارات، والفار هنقول إنه غلط، و الكورة الموحدة فكرة فلان، ومدخل مقر اتحاد الكرة سيٌقال أنه خطأ، ورفض فضل الإفصاح عن شخصية قائل هذه العبارات له".

وتساءل فضل عن أسباب التقليل من إنجازات اللجنة الخماسية خلال عام وستة أشهر فقط، رغم أنه من المفترض أن نكمل بعضنا البعض لأننا لسنا فى "خناقة"، ومن بين الإنجازات توفير 3 ملايين درهم للجبلاية، بخلاف الكرة الموحدة و أطقم الحكام.

وتطرق نجم الأهلى السابق للحديث عن محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف فى ليفربول، وأزمته السابقة مع الجبلاية قائلا، "صلاح كانت مشكلته حقوق تجارية، وحقوق فى المعاملة، فهو لاعب مميز ومختلف، ومينفعش يتعامل زى أى لاعب، كما أن وكيله شخص محترف، يتعامل باحترافية تضمن حقوق اللاعب ومكانته فى المعاملة".

واختتم فضل مؤكدا أن البدرى لديه بند فى العقد بزيادة العقد بنسبة 10%، ولكن فترة كورونا ابلغناه بأنه لن تتم الزيادة فترة توقف النشاط قائلا، "قلنا للبدرى لو زودنا عقدك فترة كورونا هيبقى استفزاز للشارع والجمهور المصرى".