شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى 13 مباراة بكأس العالم للأندية قبل مواجهة بايرن ميونخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية عندما يلتقي بايرن ميونيخ فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد أحمد بن علي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على المارد الأحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ من حيث الإمكانيات والقيمة السوقية.

ويدخل الأهلي اللقاء بدوافع كبيرة، لاسيما أنه يشارك في البطولة بعد غياب سنوات، منذ آخر مشاركة عام 2013، ويُمني اللاعبون النفس بتحقيق أداء جيد ونتائج تليق بالكرة المصرية، على خطى إنجاز 2006 عندما حصل العملاق المصري على برونزية العالم.

وإجمالا لعب الأهلى في كأس العالم للأندية خلال الست مشاركات 13 مباراة فاز فى أربع مواجهات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 22.

ويحصد الأهلى شهرة عالمية من مباراة بايرن ميونخ وذلك من خلال ما يدونه موقع بطل أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن المارد الأحمر فى أفريقيا والتى بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضى الأوروبى، فقد أشارت ودونت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلى المرتقبة مع البافاري.

وضمن النادى الأهلى الحصول على مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار على الأقل بعد تأهله لنصف نهائى كأس العالم للأندية، وهى قيمة مكافأة صاحب المركز الرابع بالبطولة وهو أقل مركز قد يحصل عليه الفريق الأحمر حال خسارته أمام بايرن ميونيخ والخسارة فى مباراة تحديد المركز الثالث.

ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكي وسيرج جنابري وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألماني ومصدر الإزعاج في صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب في المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيماني على تضييق الخناق أمامهم.

وحصد الأهلى بطاقة التأهل إلى النسخة الحالية بعد تتويجه القاري في أول نهائي بين فريقين من دولة واحدة، على حساب غريمه التاريخي الزمالك 2-1 .