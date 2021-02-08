شكرا لقرائتكم خبر عن زبير بيه عن مباراة الأهلى والبايرن: أنتظر مباراة كبيرة وكل التوفيق لبطل مصر وعلى معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى النجم زبير بيه، لاعب المنتخب التونسى ونادى النجم الساحلى الأسبق والمحلل الرياضى، التوفيق للنادى الأهلى فى مباراته المرتقبة الليلة مع بايرن ميونخ، مؤكداً تطلعاته ليقدم التونسى على معلول نجم المارد الأحمر مباراة كبيرة، وكتب زبير بيه عبر حسابه على تويتر، "الأهلي بطل أفريقيا أمام البايرن بطل أوروبا من أجل تضييق الفوارق الكروية بين القارتين، كل التوفيق لممثل الكرة العربية والأفريقية وإن شاء الله مباراة كبيرة لولد بلادى على معلول".

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.

ويحصد الأهلى شهرة عالمية من مباراة بايرن ميونخ وذلك من خلال ما تدونه مواقع بطل أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن المارد الأحمر فى أفريقيا والتى بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضى الأوروبى، فقد أشارت ودونت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلى المرتقبة مع البافاري.