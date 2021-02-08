شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: عايزين مباراة بروح الفانلة الحمراء لأعظم نادى فى الكون أمام بايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه ينتظر مباراة تليق بروح الفانلة الحمراء أمام بايرن ميونخ الليلة، وكتب الصخرة عبر حسابه على تويتر، "الأهلي أمام مباراة تاريخيه ضد أكبر أندية أوروبا والعالم.. نريد مباراه تليق بالأهلي الكبير وبروح الفانلة الحمرا.. ولا ننسي أننا أعظم نادى فى الكون".

ويستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.

ويحصد الأهلى شهرة عالمية من مباراة بايرن ميونخ وذلك من خلال ما يدونه مواقع بطل أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن المارد الأحمر فى أفريقيا والتى بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضى الأوروبى، فقد أشارت ودونت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلى المرتقبة مع البافاري.