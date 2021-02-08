شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يُحدد بعثة الفريق المتجهة لأبيدجان لخوض مباراة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، موقف المصابين من السفر مع بعثة الفريق للعاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يعقد الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز، جلسة مع طبيب الفريق، للوقوف على حالة المصابين وتحديد العناصر التى من الممكن اصطحابها خلال رحلة السفر إلى الكوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب، حيث يعانى فريق بيراميدز من كثرة الاصابات مما أثر على نتائج الفريق فى الفترة الماضية.

واتفق الجهاز الفنى مع إدارة بيراميدز على أن تغادر بعثة الفريق الكروى الأول القاهرة فى الواحدة ظهر الخميس المقبل متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية على متن طائرة خاصة، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يعود فريق بيراميدز لخوض تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء، وتحديد موقف المصابين من السفر مع البعثة، وذلك بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمجة 48 ساعة، عقب الفوز على الطلائع بهدف دون رد.

وجاءت إصابات بيراميدز كالتالى..

1- محمد حمدي أصيب فى الرباط الداخلي وغضروف الركبة.. يعود اللاعب خلال أسبوع.

2- عبد الله السعيد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.. يعود بعد 10 أيام .

3- أحمد الشيخ أصيب فى غضروف داخلي ووتر ردفي ويحتاج فترة تأهيل لمدة أسبوع.

4- أحمد فتحي تعرض للإصابة بمزق في الخلفية ويحتاج فترة تأهيل 10 أيام.

5- أحمد حمودي أصيب بقطع في وتر أكيلس ويغيب فترة طويلة.

6- رمضان صبحي إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخضع للعلاج الطبيعى وتأهيل ويعود خلال أسبوع.

7- أحمد توفيق إصابة فى العضلة الخلفية ويعود للتدريبات عقب لقاء الطلائع.

8- علي جبر أصيب بإجهاد ويعود عقب لقاء طلائع الجيش.

9- إيريك تراوري ظهرت عليه أعراض البرد وتم استبعاده من اللقاء وإجراء مسحة لحين التأكد.