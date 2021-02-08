شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلى الليلة: الأسطول البافارى جاهز للمعركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادى بايرن ميونخ الألمانى جاهزيته لمواجهة الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن لقاءات الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، وكتبت الصفحة الرسمية لبطل أوروبا على فيسبوك، "الأسطول البافارى جاهز للمعركة" مع هاشتاج: "المهمة الأخيرة".





ويدخل النادى الأهلى مواجهة مرتقبة مع بايرن ميونخ الألمانى بطل أوروبا، اليوم الاثنين، على ملعب أحمد بن على فى قطر بمنافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الاهلى والبايرن فى تمام الثامنة مساءا ، بالبطولة التى تقام بقطر وتستمر حتى 11 فبراير الجارى، بمشاركة أقوى الفرق فى القارات.

والتشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة بايرن ميونيخ، محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى أو أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع، وحمدى فتحى وديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب وأفشة ووالتر بواليا وحسين الشحات فى الهجوم.

ويخطط بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعى وتضييق الخناق على لاعبى بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة فى صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبى الدفاع والوسط بمراقبة رباعى هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكى وسيرج جنابرى وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألمانى ومصدر الإزعاج فى صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب فى المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيمانى على تضييق الخناق أمامهم.