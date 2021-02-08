شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات بين المصرى وعمر كمال عبد الواحد لتمديد تعاقده برعاية على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف المصرى البورسعيدى مفاوضاته مع لاعبه عمر كمال عبد الواحد، صانع ألعاب الفريق، من أجل تمديد تعاقده، بعد رغبة الإدارة في تمديد عقده خلال الفترة الحالية لتفويت الفرصة المنافسة في خطف اللاعب .

وطلبت الإدارة الخضراء من على ماهر المدير الفني للفريق التدخل لإقناع اللاعب بالتمديد، نظرا للعلاقة القوية التي تجمع الطرفين منذ أن كانا متواجدين بفريق الأسيوطى، إلا أن ضغط المباريات حال دون إنهاء المفاوضات بنجاح .

ويعد عمر كمال عبد الواحد هداف المصرى بالدورى برصيد 4 أهداف كان أخرها أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية والتي حسمها أبناء بورسعيد بهدف مقابل للاشئ رفعوا بها رصيدهم إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة .

كان على ماهر قد منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد الفوز على المقاولون العرب على أن يعودوا غدا الثلاثاء للتدريبات باستاد برج العرب من أجل التجهيز لمباراة المنصورة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر .

وقدم المصرى أفضل مستوياته فى بدايات الدورى هذا الموسم بعدما خاض 11 مباراة حتى الآن فاز فى 5 وخسر لقاء وحيد أمام الزمالك ، وتعادل فى 5 مباريات كان آخرهم فى الجولة الحادية عشر أمام البنك الأهلى .