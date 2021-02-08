شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى: موسيمانى مع الأهلى 10\10.. وعودة الحراس الأجانب للدورى قرار فاشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إكرامى الشحات، حارس مرمى الأهلى الأسبق، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق حقق بطولة مهمة للأهلى هى دورى أبطال أفريقيا، ووصل إلى نصف نهائى المونديال للأندية، ليلتقى مع البايرن اليوم فى مباراة مهمة، لذا فإنه يستحق تقييم 10/10.

وأضاف إكرامى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت أنه على مستوى البطولات، تقييم موسيمانى سيكون 10\10 مع الأهلى، ولكن بطولة الدورى ليس من إنجازاته قائلا "الدورى ملوش يد فيه".

وعن قرار عودة الحراس الأجانب إلى الدورى المصرى قال "عودتهم قرار فاشل، وصاحب فكرة عوة الحراس الأجانب للدورى إنسان مش سوى، لأن فى هذه الحالة هنجيب حراس للمنتخب منين، هنستعين بالأجانب طبعا قرار فاشل ومش صح واللى قرر عودهم إنسان غير سوى"؟

وفى السياق ذاته، نشر بيتسو موسيماني فيديو لاعبى الأهلى وهم يتبادلون تحدى اللغات مع لاعبى بايرن ميونخ والذى نشرته الصفحة الرسمية للأهلى عبر حسابها على "تويتر" قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألمانى الإثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية على ملعب أحمد بن علي، وكتب المدرب الجنوب أفريقي: "سننافس بقوة على أرض الملعب، لكن يمكننا أيضًا تعلم شيء من بعضنا البعض".