اتحاد الكرة يدعم الأهلي أمام بايرن ميونيخ بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

توجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الدوحة لدعم الأهلي في مباراته ضد بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات مونديال الأندية.

ولبى مجاهد دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث توجه إلى الدوحة لدعم فريق الأهلي في لقائه اليوم أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا وألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد المصري في تصريحات صحفية: "دعم الأهلي اليوم أمر مهم لفريق يمثل الكرة المصرية والعربية والأفريقية نأمل جميعا أن يحقق ما تصبو إليه الجماهير الكروية على هذه المستويات الكبيرة".