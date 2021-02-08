10 قنوات.. وخطوات ضبط تردد "بي إن" المفتوحة.. دليلك لمشاهدة الأهلي وبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينتظر الأهلي يومٌ تاريخيٌ لن يمحى من ذاكرته بمواجهة بايرن ميونيخ، عملاق أوروبا، في أول مواجهة رسمية بين أصحاب الزي الأحمر، في الثامنة من مساء اليوم الاثنين على استاد أحمد بن علي المونديالي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلنت 10 قنوات إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بينها قناة مفتوحة .(اضغط هنا لتتعرف على القنوات الناقلة)

وقررت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والناقل الحصري للبطولة في منطفة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة.

ويمكنك ضبط جهازك لاستقبال القناة المفتوحة عبر خطوات بسيطة (اضغط هنا لتتعرف على خطوات ضبط بي إن المفتوحة)

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي الأساسي، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا. (اضغط هنا للتعرف على تفاصيل المباراة والمعلقين) .

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة فريقه أمام النادي الألماني. (اضغط هنا لمطالعة التشكيل المتوقع)

في المقابل، كشفت الصحف الألمانية عن تشكيل الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ، لمباراة الأهلي. (اضغط هنا لمطالعة التشكيل المتوقع)