مارتن يول: الأهلي وبايرن من أنجح الأندية في تاريخ الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الأهلي وبايرن ميونخ اثنين من أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات مونديال الأندية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال يول لاعب بايرن ميونيخ السابق: "فخور بالعمل أو اللعب لهذين الناديين".

وأضاف: "2 من أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم".

وتولى يول تدريب الأهلي خلال الفترة بين 25 فبراير 2016 وحتى 18 أغسطس من العام ذاته، قاد الأهلي خلالها في 29 مباراة بمختلف البطولات.