الامارات | الأهلي وبايرن ميونيخ.. تغييرات في تشكيلة بطل إفريقيا أمام عملاق أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبايرن ميونيخ.. تغييرات في تشكيلة بطل إفريقيا أمام عملاق أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو بايرن ميونيخ "بطل أوروبا" مرشحاً فوق العادة لبلوغ المباراة النهائية لكأس العالم لأندية كرة القدم عندما يواجه الأهلي المصري "بطل إفريقيا"، الإثنين، في الدور نصف النهائي (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات).

ومن المنتظر أن يجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تغييرات فنية على تشكيلة الأهلي المعتادة، إذ سيشرك ثلاثة لاعبي ارتكاز في محاولة لتقليص خطورة اندفاع بايرن ميونيخ والحد من سيطرتهم في وسط الملعب، وذلك بإشراك المالي أليو ديانغ إلى حمدي فتحي وعمرو السولية.

ويتوقع أيضاً أن تشهد تشكيلة الأهلي مفاجآت في الدفع بورقة الظهير الأيمن أحمد بيكهام على حساب محمد هاني الذي لم يرتق إلى المستوى الفني المطلوب في المباراة الماضية أمام الدحيل.

وتالياً التشكيل المتوقع للأهلي وبايرن ميونيخ:

الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانغ.

الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا.

بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.

خط الوسط: يوشوا كيميتش، توليسو، سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان.

خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي.

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