الامارات | المريخ آخر فريق عربي واجه بايرن ميونيخ.. تعرف إلى النتيجة

شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ آخر فريق عربي واجه بايرن ميونيخ.. تعرف إلى النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود الأندية العربية لمواجهة فريق بايرن ميونيخ الألماني وذلك حينما يحمل فريق الأهلي المصري مساء اليوم تطلعات الشارع المصري والعربي في مواجهة "العملاق البافاري" في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان نادي المريخ السوداني آخر الأندية العربية التي واجهت الفريق الألماني وكان ذلك في يوم 9 يناير 2014 في لقاء ودي بين الطرفين أقيم أيضاً في الدوحة، وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين.

وأحرز جوليان غرين وكلاوديو بيتزارو هدفي بايرن في الدقيقتين 35 و 53 على التوالي.

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