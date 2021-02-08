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الامارات | ميسي يسجل رقماً غير مسبوق في مسيرته.. بـ "الثواني والدقائق"

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كل الأضواء في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، الأحد، في الجولة 23 من لكرة القدم، على الرغم من مشاركته بديلاً في الشوط الثاني من المواجهة التي انتهت بانتصار مثير للنادي الكاتالوني 3-2.

ولم يشارك في التشكيل الأساسي بقرار من المدرب، رونالد كومان، كونه شعر بآلام في الكاحل قبل المباراة، ولكن منذ دخوله سجل هدفاً بعد 136 ثانية فقط من دخوله كبديل في هذه المباراة ضد بيتيس، وهو أسرع هدف له كبديل في مسيرته الاحترافية، وفقاً لشبكة أوبتا للإحصاءات.

وذكرت شبكة أوبتا أن ميسي لم يسجل أي هدف عند دخوله من مقاعد البدلاء بمعدل أقل من الذي سجله أمام ريال بيتيس.

ونزل ميسي إلى الملعب في الدقيقة 57، وبعدها بدقيقتين فقط أدرك التعادل، قبل أن يسهم في الدقيقة 68 في الهدف الثاني، وفي الدقيقة 87 أسهم في الهدف الثالث، ليحصل "البرغوث" على جائزة رجل المباراة في 33 دقيقة لعب فقط.

ميسي بالدقائق في مباراة بيتيس:

الدقيقة 57: نزول ميسي
الدقيقة 59: ميسي يُسجل التعادل
الدقيقة 68: ميسي يسهم في الهدف الثاني
الدقيقة 87: ميسي يُسهم في الهدف الثالث
نهاية اللقاء: ميسي رجل المباراة

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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