شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني ، مساء اليوم الاثنين بكأس العالم للأندية المقام حالياً بقطر.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الليلة أمام بايرن ميونيخ بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

وفي الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر - محمد شريف