شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي المونديال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني ، مساء اليوم الاثنين بكأس العالم للأندية المقام حالياً بقطر.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الليلة أمام بايرن ميونيخ بالتشكيل الأتي:
في حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية
وفي الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر - محمد شريف
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