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مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ بنصف نهائي المونديال

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني ، مساء اليوم الاثنين بكأس العالم للأندية المقام حالياً بقطر.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الليلة أمام بايرن ميونيخ بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

وفي الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر - محمد شريف

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    169,640

  • تعافي

    132,375

  • وفيات

    9,651

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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