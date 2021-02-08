شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على مهاجم الفريق الأحمر في مباراة بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واستقر موسيماني على مشاركة محمد شريف في مركز رأس الحربة الصريح، وذلك بدلاً من والتر بواليا الذي شارك في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الدحيل القطري.

ويرغب موسيماني من هذه الخطوة الاستفادة من عامل السرعة الذي يتميز به اللاعب محمد شريف، خاصة أن والتر بواليا يعتمد بشكل كبير على القيام بدور المحطة.