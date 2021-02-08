شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.. افتتح خصيصًا لكأس العالم ويتسع لـ 40 ألف متفرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف اليوم الأثنين ملعب أحمد بن على مواجهة شرسة بين الأهلي، بطل إفريقيا، وبايرن ميونيخ، بطل أوروبا ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءًا، على أرض أحمد بن على بالدوحة العاصمة القطرية، ويعد الملعب من أحدث الملاعب التي تم افتتاحها مؤخرًا وتم تجهيزها خصيصًا لمباريات مونديال الأندية.

يسعترض «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن استاد أحمد بن على:

1- تم افتتاحه للمرة الأولى عام 2003، وكان يحمل اسم «الريان» وكان يتسع لـ25 ألف متفرج.

2- تم تجديد الاستاد في السنوات الأخيرة ليسع 40 ألف متفرج.

3- يعد التصميم الجديد من إبداعات المهندسة العراقية الراحلة زها حديد.

4- استوحى التصميم الخارجي للاستاد من الزخارف البديعة التي اشتهر بها فن العمارة الإسلامي عبر العصور

5- يضم التصميم الخارجي للملعب رموزًا وأشكالاً تجسد جوانب الحياة في قطر مثل الترابط الأسري وجمال الطبيعة الصحراوية والحياة البرية، في تناغم تام على شكل درع يرمز إلى القوة والمتانة التي تميز المجتمع في قطر.

6- تم افتتاح الملعب بعد التجديد عام 2020، ومن المفترض أن يستقبل مباريات دور المجموعات ودور الـ16 في كأس العالم للأندية لعام 2022.

7- شهد افتتاحه حضور شخصيات كروية مرموقة أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ملعب أحمد بن علي - قطر