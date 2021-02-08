شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم وتردد القنوات الناقلة المفتوحة الأربع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد اليوم لعب مباراة السحاب كما يطلق عليها البعض، في إطار كأس العالم للأندية 2021، وهي مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، والتى ينتظرها الكثيرون والتى يبحث الملايين عن موعدها اليوم، والقنوات الناقلة المفتوحة باعتبارها واحدة من أهم المباريات في كأس العالم للأندية للمصريين.

موعد مباراة الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الليلة على ملعب أحمد بن على في دولة قطر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي في قطر وأيضًا السعودية.

تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم

توجد 4 قنوات مفتوحة تقوم بنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ وهي قناة الكأس وقناة بي إن سبورت وقناة 20 ميديا ست وقناة مكسبي وتردداتها كما يلي:

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة- beIN sports

التردد: 12765 أو 11054

معدل الترميز: 2750

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة الكاس 3- Alkas 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد11919

الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

التصحيح 3/4

تردد قناة 20ميديا ست المفتوحة- 20Mediaset

القمر: Eutelsat 5 West A

التردد: 12522

الترميز: 35500

الاستقطاب: عمودي

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح 4/3

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