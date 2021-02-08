شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف مشجع يساندون الأهلي أمام بايرن ميونخ من الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للاندية، المقام حاليا بالدوحة، حصول تواجد ثماني الاف مشجع للنادي الأهلى بإستاد أحمد بن على بالريان، خلال مباراتة أمام بايرن ميونخ الالماني المقرر لها الثامنة مساء اليوم في دور قبل النهائي للبطولة .

وذكرت اللجنة المنظمة في بيانها أن ال 8 آلاف مشجع للنادي الأهلى تم تخصيص مدرج ( الثالثة يمين والثالثة شمال ) لهم، وان جماهير بايرن ميونخ سيمثلها 2500 مشجع، سيتواجدون بالدرجة الثانية، بجانب 3

آلاف دعوه تم تخصيصها لكبار المسؤولين بالاتحاد الدولى والمصري والالماني والقطري والشركة الراعية .