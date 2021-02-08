شكرا لقرائتكم خبر عن على جميع الأقمار .. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم المباراة التي ينتظرها الملايين، خاصة عشاق النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ، بطل أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتى سيلاعب الفائز بها فريق تايجرز أونال المكسيسكي الذي فاز أمس على فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة هدف مقابل لاشىء، أما فريق بالميراس فسيلاعب الخاسر من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على المركزين الثالث والرابع.

المباراة تنقلها عدة قنوات مفتوحة وهى قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD وقناة الكأس Alkaas HD 3 وقناة مكسبي Mksaby وفيما يلي تردد هذه القنوات المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية:

- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK

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- تردد قناة الكأس على القمر الصناعي عرب سات بدر4

التردد (ميجا هرتز) 12245 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB_S2 معدّل استقطاب الموجة رأسي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 3/4 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد قناة الكأس 3 على القمر الصناعي سهيل سات

التردد (ميجا هرتز) 10770 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB_S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 3/4 معدّل تردد الموجة 8PSK

- تردد قناة الكأس 3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11919 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB_S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 3/4 معدّل تردد الموجة 8PSK

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- تردد قناة مكسبي على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11411 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB_S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 3/4 معدّل تردد الموجة 8PSK

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