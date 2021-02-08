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على جميع الأقمار .. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

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أحمد جودة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن على جميع الأقمار .. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم المباراة التي ينتظرها الملايين، خاصة عشاق النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ، بطل أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتى سيلاعب الفائز بها فريق تايجرز أونال المكسيسكي الذي فاز أمس على فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة هدف مقابل لاشىء، أما فريق بالميراس فسيلاعب الخاسر من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على المركزين الثالث والرابع.

المباراة تنقلها عدة قنوات مفتوحة وهى قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD وقناة الكأس Alkaas HD 3 وقناة مكسبي Mksaby وفيما يلي تردد هذه القنوات المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية:

- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

التردد (ميجا هرتز)

11054

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

معدّل الترميز

27500

معدّل تصحيح الخطأ

2/3

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل تردد الموجة

8PSK

- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

التردد (ميجا هرتز)

11566

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

معدّل الترميز

27500

معدّل تصحيح الخطأ

2/3

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل تردد الموجة

8PSK

- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز)

11054

معدّل الترميز

27500

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

2/3

معدّل تردد الموجة

8PSK

------------------

- تردد قناة الكأس على القمر الصناعي عرب سات بدر4

التردد (ميجا هرتز)

12245

معدّل الترميز

27500

إشارة ارسال البث

DVB_S2

معدّل استقطاب الموجة

رأسي

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

3/4

معدّل تردد الموجة

8PSK

- تردد قناة الكأس 3 على القمر الصناعي سهيل سات

التردد (ميجا هرتز)

10770

معدّل الترميز

27500

إشارة ارسال البث

DVB_S2

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

3/4

معدّل تردد الموجة

8PSK

- تردد قناة الكأس 3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز)

11919

معدّل الترميز

27500

إشارة ارسال البث

DVB_S2

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

3/4

معدّل تردد الموجة

8PSK

-----------------

- تردد قناة مكسبي على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز)

11411

معدّل الترميز

27500

إشارة ارسال البث

DVB_S2

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

3/4

معدّل تردد الموجة

8PSK

--------------

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    169,640

  • تعافي

    132,375

  • وفيات

    9,651

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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