شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر فوز وأثقل هزيمة في تاريخ الأهلي وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستقبل ملعب أحمد بن على بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم، الإثنين، مواجهة تجمع عملاقي أفريقيا وأوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020.

الأهلي المصري يواجه بايرن ميونخ الألماني من أجل بطاقة الترشح لنهائي مونديال الأندية وملاقاة تيجرس المكسيكي الذي فجر المفاجأة بالأمس وأطاح ببالميراس البرازيلي.

ونرصد في السطور التالية أكبر انتصار في تاريخ الفريقين كذلك أثقل هزيمة خلال المباريات الرسمية.

بالنسبة للأهلي استطاع تحقيق أكبر فوز في تاريخه وفي تاريخ المسابقات المحلية في مصر بشكل عام، وذلك بنتيجة 13/0 على حساب الجونة في دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر موسم 2014-2015.

أما عن أثقل هزيمة في تاريخ الأهلي فكانت أمام غريمه التقليدي الزمالك في مناسبتين بنتيجة 6/0، في نهائي كأس مصر عام 1944، ومن قبلها في دوري منطقة القاهرة في 1942.

أما فريق بايرن ميونخ فتعود أكبر انتصاراته لعام 1997 بمنافسات كأس ألمانيا، حينما اكتسح فريق والدبرج بنتيجة 16/0، في حين أن الهزيمة الأثقل كانت في عام 1976 في مواجهة شالكا بمنافسات الدوري الألمامي والخسارة بين أنصاره بنتيجة 7/0.

بقى أن نذكر أن فوز البايرن بنتيجة 23/0 في العام قبل الماضي على حساب اف سي روتاتش إيجرن كان في لقاء ودي وليس على المستوى الرسمي.