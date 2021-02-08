شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري للاعبي الأهلي: مفيش مستحيل في كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، رسالة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مباراة بايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ، في الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، على استاد أحمد بن على، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر عصام الحضري، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للاعبي الأهلي، وعلق عليها قائلاً: «في كرة القدم لا يوجد شىء اسمه مستحيل.. محتاجين 11 راجل في الملعب، واللي يلعب للنادي الأهلي لا يلعب سوى للفوز»