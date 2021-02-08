شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الأهلي بالدوحة يتحدث عن سلاح المارد الأحمر أمام بايرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد المستشار حسام أبوالعلا، رئيس رابطة الأهلي بالدوحة، أن جماهير المارد الأحمر تعتبر كلمة السر، في نجاح مونديال الأندية.
وأضاف أبوالعلا، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «اللجنة المنظمة قررت تواجد رابطة الأهلي، في مدرجات الدرجة الثالثة على اليمين، لوجود محمد أبوتريكة (نجم الفريق السابق) في مدرجات الدرجة الثالثة على اليسار.
وأوضح: «فضلت اللجنة منع الاختلاط، في ظل وباء كورونا، حيث سيشهد المكان الذي يتواجد به أبوتريكة ازدحاما كبيرًا وعن المباراة«، قال أبوالعلا:»بايرن يعتبر أقوى فريق في أوروبا حاليا، ويلتقي أقوى فريق في أفريقيا، في مواجهة تاريخية.. ونسعى لجعل الحضور الجماهيري تاريخيا أيضا«.
وواصل: «الأهلي دخل أجواء البطولة مبكرا، كما تأخر بايرن في الوصول إلى قطر.. ويمتلك الأهلي أيضا عامل الجمهور، وهو ما يزيد من فرصه لأداء مباراة قوية وتقديم عرض كبير أمام البايرن».
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