شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة على دكة الأهلي أمام بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على الأبقاء على محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق على مقاعد البدلاء في مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقرر موسيماني وجود بعض الأوراق الهامة على دكة بدلاء الأهلي أمام بايرن ميونخ، من خلال وجود محمد مجدي أفشة، ووالتر بواليا، تمهيداً للدفع بهما حسب سير اللقاء.

وتأهل فريق الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في دور ربع نهائي مونديال الأندية.