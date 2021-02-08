شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه دعم من الشباب والرياضة لفريق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء اشرف عطية محافظ اسوان، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم نادي أسوان الرياضي بمبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى نصف مليون جنيه كان قد تم الموافقة عليها من قبل لإقامة وإستضافة تدريبات ومباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021.

ووجه محافظ أسوان خلال اتصال هاتفي من وزير الشباب والرياضة الشكر للدكتور أشرف صبحي لتقديم كافة أوجه الرعاية للأنشطة الشبابية والرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب وفي مقدمتها ممثل المحافظة بدوري الأضواء بما يساهم في توفير الأجواء المناسبة والاستقرار للفريق.