شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتوي غضب محمد شريف في الدوحة قبل مباراة بايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتوى الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، غضب محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، قبل ساعات من مباراة بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم، الإثنين، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعقد موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع محمد شريف في الدوحة لاحتواء غضب اللاعب، بسبب عدم مشاركته في مباراة الدحيل القطري الماضية في دور ربع نهائي المونديال والدفع بمروان محسن على حسابه، رغم ابتعاده عن المشاركة مع الفريق منذ شهور طويلة.

ووعد موسيماني، مهاجم الأهلي، محمد شريف بالاعتماد عليه في مباراة الليلة أمام بايرن ميونخ وقيادة خط هجوم الفريق بدلاً من والتر بواليا الذي شارك في مباراة الدحيل القطري.