شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يؤمن وسط ملعب الأهلي أمام بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على تأمين منطقة وسط الملعب في مباراة بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم، الإثنين، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقرر المدير الفني لفريق الأهلي على اللعب بثلاثي الارتكاز عمرو السولية وحمدي فتحي والمالي أليو ديانج في مواجهة الفريق البافاري، ضمن دور نصف نهائي المونديال بملعب الريان.

وتأهل فريق الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بعد التغلب على الدحيل القطري بهدف نظيف في دور ربع نهائي البطولة.