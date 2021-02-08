شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح إكرامي للشناوي قبل مباراة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، أن مباراة بايرن ميونخ الألماني، ستكون مواجهة للتاريخ.

وقال إكرامي عبر قناة أون تايم سبورتس، إنه سبق وواجه بايرن ميونخ وديًا عام 1977، ولعب أيضًا ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، موضحًا أن هذه المباريات تكون تاريخية.

وأضاف: «لا يجب أن نحمل اللاعبين فوق طاقتهم ونلزمهم بتحقيق الفوز على بطل أوروبا، كل ما أتمناه الليلة أن نقدم مباراة جيدة تليق بالكرة المصرية ونترك انطباعًا جيدًا أمام بطل أوروبا، لأن العالم كله يشاهد هذا اللقاء».

وتابع: «يجب رفع الضغط العصبي على اللاعبين، أثق أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي ورئيس البعثة في قطر، قال هذا الكلام للاعبي الفريق، وأتمنى بالطبع التوفيق للأهلي».

وأشار إلى أن الأهلي يجب عليه أن يلعب بأسلوب متوازن وبحذر دفاعي، مع محاولة نقل الكرة إلى نصف ملعب بايرن ميونخ، موضحًا أن اللعب بطريقة دفاعية بحتة سيولد أخطاء أمام بايرن الذي يملك هجومًا قويًا.

واعترف إكرامي بتراجع مستوى الأهلي في الشوط الثاني، خلال لقاء الدحيل، مؤكدًا أن اللاعب الوحيد الذي كان مميزًا في ذلك اللقاء هو أيمن أشرف.

وعن محمد الشناوي، حارس الأهلي، قال إكرامي «الشناوي يقدم مستويات جيدة، أطالبه بالثقة والهدوء ونسيان مواجهة بطل أوروبا وتقديم أداء مميز».