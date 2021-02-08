شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي.. وهدفنا بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سيد غريب، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ سعادته بالفوز الذي حققه الفريق خارج ملعبه أمس الأحد على الاسماعيلي بهدف نظيف، ضمن المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، مؤكداً أن لاعبيه أدوا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز الذي جاء في اللحظات الأخيرة.

وقال غريب إن المباراة كانت من طرف واحد في أغلب أوقاتها، وسيطر الأهلي بشكل كامل على مجريات اللعب، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص؛ بسبب عدم التوفيق، ولكن الأهم هو حصد النقاط الثلاث.

وشدد غريب على صعوبة جميع المباريات المقبلة، لذلك سيخوض أهلي 2001 كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز من أجل حصد لقب بطولة الجمهورية، التي تعد الهدف الرئيسي لجميع أفراد الفريق.

وتوجه سيد غريب بالشكر للكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط والكابتن خالد بيبو على ثقتهم به وتعيينه مديراً فنياً لفريق ٢٠٠١، مؤكداً أنه جاهز دائما لخدمة الأهلي في أي مكان، وهدفه الرئيسي هو العمل على تطوير مستوى ناشئي الأهلي، وإعدادهم بشكل جيد من أجل تقديمهم للفريق الأول.

وأشار غريب إلى أنه يلقى دعماً كبيراً من خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع الذي يتابع مع جميع المدربين كافة الأمور الفنية داخل القطاع لحظة بلحظة، ويبذل جهداً كبيراً في تطور مستويات اللاعبين وعلاج كافة أخطائهم.