شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يواجه هليوبوليس اليوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق هليوبوليس، في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

واختتم فريق سيدات سلة الأهلي تدريباته أمس، وشهد المران تركيزا من الجهاز الفني على النواحي الخططية الدفاعية والهجومية للفريق لحسم المباراة ومواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على فريق الصيد، بنتيجة 76-51، في المباراة الماضية، ضمن منافسات الدوري.