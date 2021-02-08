شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يواجه الجزيرة اليوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي فريق الجزيرة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها واستمرار مسيرة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق ٦أكتوبر بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الدوري.

ويتربع فريق طائرة سيدات الأهلي على قمة الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الأهلي الفوز في جميع المباريات السابقة.

وبدأ الأهلي سلسلة انتصاراته على حساب دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، والفوز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة ثم فاز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة، ثم الفوز على سموحة بنتيجة 3-0، والفوز في المباراة الماضية على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 3-0.