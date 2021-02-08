شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي: بطولة أفريقيا للشطرنج للرجال لعام 2021 ستكون «اون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عدلي، بطل أفريقيا في الشطرنج للرجال، إن بطولة إفريقيا لعام 2021 ستكون «اون لاين»، موضحا أنها تكون أصعب، ولابد من التمرينات المستمرة خلال فترات التوقف للحفاظ على مستوى الأداء.

وأشار أحمد عدلي، خلال لقائه ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، أنه حصل على بطولة أفريقيا لهذا العام، وحصل على الميدالية من خلال تطبيق «زوووم» بحضور رئيس اتحاد اللعبة، لافتاً إلى أن اللعب تم من خلال تطبيق تابع للاتحاد الدولي للشطرنج، ويتم اللعب من خلال «اللاب توب»، والمراقبة من خلال تطبيق زووم للاعبين.

وأوضح أن هناك فرق بين اللعب الاون لاين واللعب الحقيقي، حيث أن اللعب الحقيقي أفضل من الأون لاين، نظرًا لروح اللعب والهدوء بالقاعات، منوها بأن هناك تحديات كبيرة خلال اللعب الأون لاين، من أهمها الغش، حيث تم اكتشاف حالات غش خلال البطولة.