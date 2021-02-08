شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن يول عن مواجهة الأهلي وبايرن: ناديان من أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواجهة ناديي الأهلي وبايرن ميونخ الليلة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب مارتن يول، عبر حسابه على الفيسبوك: «فخور أنني عملت أو لعبت لهذه النوادي الـ2.. ناديان من أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ كرة القدم».

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره نادي بايرن ميونخ اليوم، الإثنين في تمام الثامنة مساءً على ملعب الريان.