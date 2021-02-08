شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يجتمع بلاعبى الأهلى قبل ساعات من اللقاء التاريخى أمام البافارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، وكابتن الفريق على الاجتماع مع اللاعبين عقب تناول الإفطار اليوم للحديث عن المباراة التاريخية أمام بايرين موينخ بطل العالم في نصف نهائى مونديال الأندية المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وطلب الشناوى من زملائه اللاعبين التركيز واللعب بدون ضغوط حتى يتمكن الفريق من الظهور بمستوى جيد في اللقاء المثير، وشدد عليهم بضرورة بذل قصارى الجهد من أجل الظهور بمستوى مشرف خاصة أن الأضواء ستكون مسلطة على اللقاء الذي يجمع بطل العالم وبطل إفريقيا، ولفت إلى أن الأهلى لا يقل عن أي فريق أخر ويمكنه تقديم عرض يشرف الكرة المصرية والإفريقية والعربية، كما أن الدعم الجماهيرى سيكون لع مفعول السحر خلال أحداث اللقاء.