شوبير يعلن «مفاجأة» في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونخ.. ويؤكد: افتكروا كلامي

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الاثنين، مع بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب «أحمد بن علي المونديالي»، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم بحثا عن مواصلة النتائج الجيدة في المونديال، بعد الفوز على فريق الدحيل القطري، بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدور ربع النهائي.

بدوره، أعلن الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن وجود مفاجآت في تشكيل الأهلي، خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني؛ إذ سيلتقي الفريقان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، ويشهد ملعب أحمد بن علي الصدام المنتظر بين بطلي أفريقيا وأوروبا، وتأهل الفريق الأحمر لهذا الدور، بعد تخطي الدحيل في ربع النهائي بهدف دون مقابل، أحرزه حسين الشحات، ليضرب موعدا مع الفريق البافاري. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأكد أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي في راديو «أون سبورت إف إم»، أن أحمد رمضان «بيكهام» سيتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي أمام بايرن ميونخ، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، الليلة.

وأضاف «شوبير»، أن الكثيرين يتوقعون أن يبدأ محمد هاني في مواجهة اليوم أمام بايرن ميونخ، مشددا على أن أحمد بيكهام الأقرب للمشاركة في لقاء الليلة، قائلا بتحدي: «افتكروا كلامي».

وأعلن حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تشكيل الأهلي المتوقع يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأمامه في خط الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وسيتواجد معهم أحمد رمضان «بيكهام».

الأهلي يلعب بثنائي وسط أمام بايرن ميونخ

وأوضح أحمد شوبير، أن البعض يعتقد أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، سيلعب بثلاثي دفاعي في وسط الملعب، موضحا أنه على عكس ما يتوقع الجميع، فإن مدرب الفريق الأحمر سوف يلعب بثنائي فقط في خط الوسط من الثلاثي حمدي فتحي وعمرو الوسلية وأليو ديانج، وسيشارك حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة ووالتر بواليا في التشكيل الأساسي.

وأكد «شوبير» أن هناك تفكير باللعب بالاعتماد على «قفشة» في أحد الأجنحة على حساب طاهر محمد طاهر، مشددا أنه على المستوى الشخصي يتمنى وجود الأخير في الملعب؛ لأنه يستطيع تأدية دور لاعب الوسط الثالث، بل وأداها بشكل مميز في مباراة الدحيل القطري.