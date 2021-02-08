«التالتة يمين».. قرار عاجل من الفيفا بشأن تواجد جماهير الأهلي أمام بايرن ميونخ

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلي في الدوحة، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في قطر أخطرته بتغيير مكان تواجد الرابطة فى مباراة بايرن ميونخ المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين.

وقال أبو العلا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مع شوبير"، الذي يقدمه الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، إن اللجنة المنظمة للمونديال "أخطرتني بوضع رابطة جماهير الأهلي في الثالثة يمين بدلاً من الثالثة شمال بسبب كورونا والخوف من الكثرة العددية".

وأضاف أن جمهور الأهلي "صنع حالة زخم في قطر وأشعر الجميع أن هناك بطولة عالمية ونادي كبير يتواجد على الأراضي القطرية"، مضيفاً: "في كل مكان تجد جمهور الأهلي حاضرًا مساندًا وداعمًا للكيان الكبير".

وسيلاقي الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد أحمد بن على بالعاصمة القطرية الدوحة.

وألمح أحمد شوبير إلى إمكانية مشاركة أحمد رمضان بيكهام فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة بايرن ميونيخ مساء اليوم..

وتوقع شوبير أن يبدأ الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام "محمد هاني" وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية .

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .