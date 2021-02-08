صفقة بيع أولمبيك مارسيليا الفرنسي.. إهتمام خليجي.. ومالك النادي يصدر بياناً رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الصحافة الفرنسية قد تكون أخطأت في الشخصية الخليجية المهتمة بشراء نادي مارسيليا الفرنسي، مشيرة إلى أن مالك النادي، رجل الأعمال الأمريكي فرانك ماكورت، نفى خبر تفاوضه مع الأمير السعودي الوليد بن طلال.

ورجح موقع "10 سبور"، في تقرير له اليوم الإثنين، أن التقارير حول شراء رجل أعمال سعودي للنادي قد "لفتت اهتمام بعض المستثمرين من دبي بالصفقة".

ونقل الموقع عن شخص مقرب من الأمير السعودي نفى أنباءً تناقلتها وسائل إعلام فرنسية تشير إلى نيته شراء نادي مرسيليا الفرنسي.

وأشار الموقع إلى أن شخصاً مقرباً من الوليد بن طلال صرح قائلاً: "ليس هناك شيء على الإطلاق بين شركة بن طلال ونادي مرسيليا".

وكان خبر شراء الأمير السعودي للنادي الفرنسي الشهير، أثلج صدور أنصاره، خاصة وأن النادي يعانى من مشاكل مادية خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما ذكرت الصحافة الفرنسية، فإنه على مايبدو أن صندوق الاستثمار العام السعودي سيركز جهوده على نادي أولمبيك مرسيليا، بعدما لم تتكلل جهوده لشراء نادي نيوكاسل الإنكليزيز

ونفى ماكورت بشكل قاطع في بيان ما وصفه بـ "الشائعات المضللة حول بيع النادي"، مضيفاً أن "الغرض الوحيد من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار مشروع شارك فيه شخصيًا لأكثر من أربع سنوات".

وأكد ماكورت في بيانه أن "التزامه" تجاه "النادي وموظفيه ومدينة مرسيليا وشعبها هو التزام كامل، سأظل ملتزمًا مع الإدارة ورئيسها"، مضيفاً: "أتساءل عن أصل هذه الحملات المتكررة للتضليل ومن المستفيد من هذه التلاعبات ".

وكان رجل الأعمال الفرنسي، مراد بوجلال، قد أعلن يوم الجمعة الماضي دخوله رفقة رجال أعمال من الشرق الأوسط، لم يذكر أسماءهم، في مفاوضات لشراء النادي الفرنسي الأكثر شعبة أولمبيك مرسيليا.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها موضوع بيع مرسيليا الأولمبي للأمير السعودي.

والعام الماضي، ذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية إن الأمير مهتم بشراء النادي الفرنسي.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن الصفقة في مرحلة متقدمة جدًا مع الوليد بن طلال الذي اقترب بالفعل من شراء النادي سابقا (2014) وهو يبدو الآن مستعدًا حقًا لإنهاء الصفقة".