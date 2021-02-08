«مش أنا يا غبي».. أحمد الشيخ يدعم الأهلي قبل مباراة بايرن ميونخ.. ورد ساخر منه على أحد متابعيه بعد الحديث عن «الطموح»

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار أحمد الشيخ، لاعب نادي بيراميدز، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعد تعليقه على أحد الصور الخاصة بمباراة الأهلي أمام نادي بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد أحمد بن على.

وعلّق الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" على صورة خاصة بمباراة النادي الأهلي ونادي بايرن ميونخ، قائلاً: "بالتوفيق يارجالة".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"، فإن أحد المتابعين قام بالرد على اللاعب قائلاً: "ملكش دعوة انت خليك فى الطموح"، ليعلق أحمد الشيخ عليه قائلاً: "مش أنا ياغبي".

وانتقل أحمد الشيخ لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد توجيه الشكر له من قبل النادي الأهلي، وإعطائه الاستغناء الخاص به بشكل رسمي ونهائي.

ويلتقي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم مع نادي بايرن ميونيخ، في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت شبكة قنوات Bien Sports عن إذاعة مباراة النادي الأهلي وبايرن ميونخ عبر قناتها المفتوحة بشكل رسمي، بتعليق المصري علي محمد علي.