المعز علي يتراجع عن تصريحاته ضد الأهلي: «لا أقصد الكيان.. وآسف على كل حال»

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع المعز علي، لاعب فريق الدحيل القطري، عن تصريحاته الأخيرة والتي انتقص فيها من قيمة النادي الأهلي، مؤكداً أن ما قاله أسيء فهمه.

وشدد المعز على احترامه الشديد للنادي الأهلي وجماهيره، وأن ما قاله بعد مباراة الفريقين فى ربع نهائي كأس العالم للأندية كان هدفه الحديث عن اللقاء فقط.

وتوجه المعز على إلى الجماهير التي كانت متواجدة في مدرجات ملعب مباراة فريقه أمام أولسان، والتي انتهت بفوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

ودخل المعز علي في مناقشة مع الجماهير، ما دفع عدد منهم لتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال لاعب المنتخب القطري لبعض الجماهير المصرية عقب اللقاء: "لم أكن أعني بتصريحاتي الحديث عن إمكانيات النادي، كنت أتكلم عن المباراة بشكل عام".

وأضاف لاعب الدحيل القطري: "أنتم إخواننا، ولا يوجد لاعب فى العالم سيتكلم عن كيان أو جمهور، كنت أتكلم فقط عن المباراة وأنا آسف على كل حال".