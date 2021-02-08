الحضري: اللي يلعب للأهلي لا يلعب سوى للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه عصام الحضري قائد منتخب مصر السابق، رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراتهم ضد بايرن ميونخ ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات مونديال الأندية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، كتب الحضري: "في كرة القدم لا يوجد شئ اسمه مستحيل.. محتاجين 11 راجل في الملعب".

وأضاف: "اللي يلعب للنادي الأهلي لا يلعب سوي للفوز.. كونوا علي قدر المسؤلية وانتم قد التحدي".

وأتم: "كل التوفيق يا أبطال وربنا يكرمكم وينصركم وكلنا في ظهركم وانشاء الله تكسروا الدنيا.. بالتوفيق يا أبطال".