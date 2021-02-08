فضل: كنت سأضم بانون للأهلي لكن كارتيرون اختار كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد فضل مدير تعاقدات الأهلي السابق إنه كان بصدد التعاقد مع الدولي المغربي بدر بانون وقتما كان في منصبه بالفريق الأحمر.

وتعاقد الأهلي مع بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى 2024 قادمًا من الرجاء المغربي.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال فضل: "بانون لاعب جيد للغاية، في الأهلي يشبهونه بعماد النحاس مدافع الأهلي المخضرم السابق".

وأضاف: "وقت أن كنت في منصبي بالأهلي، حاولت ضمه وعرضته بالفعل على باتريس كارتيرون (مدرب الأهلي في ذلك الوقت) لكنه فضل التعاقد مع ساليف كوليبالي".

وأتم: "بانون لديه مشكلة وحيدة وهي التعامل مع الكرات العرضية، لكنه مكسب كبير للأهلي".