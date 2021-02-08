"نريد مباراة تليق بنا".. جمعة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه وائل جمعة لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراتهم المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات مونديال الأندية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال جمعة: "الأهلي أمام مباراة تاريخية ضد أكبر أندية أوروبا والعالم".

وأضاف: "نريد مباراة تليق بالأهلي الكبير وبروح الفانلة الحمرا.. ولاننسي أننا أعظم نادي في الكون".

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي المونديال بعد تخطي عقبة الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.