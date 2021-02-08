إكرامي: مباراة بايرن للتاريخ.. وقرار عودة الحراس الأجانب "غير سوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، إن مباراة الفريق الأحمر ضد بايرن ميونخ للتاريخ، مضيفًا أن قرار عودة الحراس الأجانب "غير سوي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم: المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال إكرامي: "مباراة اليوم بين الأهلي وبايرن للتاريخ، لا يجب أن نحمل اللاعبين فوق طاقتهم".

وأضاف: "على اللاعبين تقديم مباراة جيدة تليق بالكرة المصرية، وأن نترك انطباع جيد أمام بطل أوروبا، على الفريق أن يلعب بأسلوب متوازن، اللعب الدفاعي سيولد أخطاء".

وعن التشكيل الأفضل للأهلي، قال: "محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة ووالتر بواليا".

وواصل: "ضد الانتقادات التي يتعرض لها بواليا، والتر لاعب جيد وسيكون مستقبل الهجوم بالنادي الأهلي".

وتطرق إكرامي للحديث عن حراسة المرمى في مصر وقال: "قرار عودة حراس المرمى الأجانب للدوري المصري فاشل وغير سوي، هل تم التفكير في منتخب مصر؟

وأكمل: "علي لطفي حارس الأهلي ظُلم، وعلى جماهير الأهلي دعمه ومساندته، وعلى محمد عواد حارس الزمالك الخروج للبحث عن فرصة أخرى للعب".

وبسؤاله عن أداء الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي مع بيراميدز، قال: "لا أحب الحديث عنهما، هما يتعرضان لضغوطات أكثر من اللازم، ضغوطات غير مبررة أعلم سببها ولكن لن أفصح عنها".