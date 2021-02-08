كيف تناولت صحف قطر المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبايرن ميونيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تناولت الصحف القطرية المواجهة المرتقبة في الدوحة بين الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب استاد أحمد بن علي مباراة الأهلي بطل أفريقيا ونظيره بايرن ميونيخ بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الساعة 8 مساء اليوم الإثنين.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، أول مواجهة رسمية، بين الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، أمام بطل أوروبا.

وجاء بصحيفة "العرب القطرية" تقرير بعنوان "الليلة المواجهة الرسمية الأولى بينهما.. نادي القرن يتحدث الماكينات الألمانية".

وأشارت الصحيفة، الى ما جاء في الاجتماع الفني للمباراة، والكشف عن ارتداء الأهلي للزي الأساسي "القميص الأحمر"، بجانب الحديث عن الاستعدادات النهائية لبايرن ميونيخ.

وكتبت صحيفة "الوطن القطرية"، "بحثاً عن بطاقة العبور للنهائي".. الأهلي يتحدى "البافاري"، وقالت الصحيفة أيضاً "قمة من العيار الثقيل بين بطل أوروبا وأفريقيا على الملعب المونديالي".

وقامت صحيفة "الوطن القطرية" أيضاً بتسليط الضوء على الظهور المميز لجماهير الأهلي في قطر تحت عنوان "قصة عشق توارثتها الأجيل جيلاً بعد جيل".. جمهور الأهلي يشعل المونديال.

أما الملحق الرياضي للصحيفة، قد تناول تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حول استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022.

صحيفة "الشرق" أشارت الى اعتذار مهاجم الدحيل القطري المعز علي لجماهير الأهلي التي حضرت مباراة الدحيل وأولسان هيونداي "لم أقصد الأهلي الكيان.. فهو فريق عريق".

وأبرزت الصحيفة، مساندة نادي أم صلال القطري، للنادي الأهلي قبل مباراته أمام بايرن ميونيخ، "أم صلال يساند الأهلي المصري".

"تحد وترقب كبيران لقمة البايرن والأهلي للحاق بالمكسيكي في النهائي"، هكذا تناولت صحيفة "الراية" مباراة الأهلي وبايرن، بجانب عنوان "هدوء مشوب بالحذر في معسكر الأهلي".