شكرا لقرائتكم خبر عن الادارية العليا تنظر طعن مرتضي منصور على حكم «حل الزمالك» اول مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الأول من مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

كان مرتضي قد أقام الطعن أمس بعد صدور الحكم بأقل من ٤ ساعات، وذكر أن الحكم لم يتفق وصحيح القانون وأيد قرارًا مشوبًا بشبهة البطلان.