شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام الأهلي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الإثنين فريق الأهلي مع بايرن ميونيخ، في تمام الثامنة مساءً على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد تغلبه على الدحيل القطري بهدف دون رد، ليحجز موعدًا مع بطل أوروبا في نصف نهائي المونديال.

وبحسب التقارير، فمن المتوقع أن يبدأ هانري فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ، تشكيل فريقه أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.

خط الوسط: يوشوا كيميتش، توليسو، سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي.