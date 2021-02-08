شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الإثنين فريق النادي الأهلي، بطل إفريقيا، بنظيره فريق بايرن ميونيخ، بطل أوروبا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً، على استاد أحمد بن علي المونديالي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل بشكل كبير لمواجهة الفريق الألماني.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني / أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - والتر بواليا / محمد شريف - حسين الشحات.