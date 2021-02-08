عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اتجهت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، نحو التراجع، وسط ترقب لأداء المعدن عالميا مع صحوة الدولار.



وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 على نحو طفيف ليسجل 218.22 ريال (58.19 دولار)، مقابل 218.71 ريال (58.31 دولار) في تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) فقد تراجع إلى 190.95ريال (50.92 دولار)، مقابل 191.37 ريال (51.03 دولار)، في تعاملات أمس الأحد.

كما تراجع سعر جرام عيار 18 ليسجل 163.67 ريال (43.64 دولار)، مقابل 164.03 ريال (43.74 دولار) خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين 127.30 ريال (33.95) دولار.

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6791.25 ريال (1811 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1527.57 ريال (407.35 دولار).

وعالميا سجل المعدن الأصفر انخفاضا خلال الأسبوع المنقضي 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في الوقت نفسه، حقق الدولار أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي فيكس "هناك بعض الانتعاش الفني عالميا لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطيا بفعل صعود الدولار والعوائد".

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إلغاء عدد من المواد التي اتخذتها قبل 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويأتي في مقدمة المواد الملغاة، خفض أجر العامل في القطاع الخاص، الذي وصل إلى 40%.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان "انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا".