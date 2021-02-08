شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى وأشعة على "خلفية" عبد الله جمعة بعد الإصابة أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى تحت إشراف الدكتورمحمد أسامة طبيب نادي الزمالك من أجل تحديد مدى الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراة الاتحاد السكندري التى جمعتهما أمس الأحد، وجاء التشخيص المبدئى للإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يخضع عبد الله جمعة لإجراء أشعة على العضلة الخلفية، من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن المشاركة فى تدريبات الفريق، وموعد عودته للمباريات.

الزمالك استعاد نغمة الانتصارات سريعا فى الدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

وشهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مغادرة عبدالله جمعه للقاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ويشارك بدلاً منه محمد عبد السلام.